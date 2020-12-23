Görüşme bir buçuk saat sürdü

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmesi sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersan Saner’i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye saatiyle 18.30'da (KKTC saatiyle 17.30) yer alan kabulde, Başbakan Saner'e, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti.

Kabulde, Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, 1 saat 30 dakika sürdü.

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23/12/2020 21:18