Gösteri uçuşu korku yarattı

Avustralya Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17 tipi bir uçağın Brisbane kenti civarında yere son derece yakın irtifada uçması paniğe yol açtı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan Brisbane kentinde bir uçak korku dolu anlar yaşattı

Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17 tipi uçağın kent merkezi civarında alçak irtifada uçması ve binalar arasında gezinmesi büyük paniğe yol açtı.

Uçağı kullanan pilotun, bir festival kapsamında gösteri uçuşu yaptığı fakat olması gerekenden daha alçak irtifada uçtuğu belirtildi.