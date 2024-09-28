İran'da göstericiler “İsrail'le savaş” sloganları attı

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28/09/2024

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İran'da göstericiler “İsrail'le savaş” sloganları attı

İran'ın başkenti Tahran'daki Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi önünde toplanan bir grup gösterici, İsrail'in saldırılarına karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

Tahran'ın Filistin Caddesi üzerinde bulunan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binası önünde gece yarısı toplanan bir grup gösterici, bölgedeki saldırganlığını Gazze'den sonra Lübnan'a da taşıyan İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Filistin bayrakları ve Hizbullah flamaları taşıyan göstericiler, "uzlaşma yok, teslimiyet yok, İsrail'le savaş" ve "intikam" sloganları attı.

28/09/2024 10:20
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TAGS: İran’da göstericiler “İsrail’le savaş” sloganları attı
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