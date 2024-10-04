DAÜ ile MAKAMER iş birliğinde BİTEK projesi kapsamındaki yarışmada dereceye giren öğrencilerin Türkiye gezisi...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ile Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliğinde “Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları (BİTEK) Projesi” kapsamında KKTC Telsim Vodafone sponsorluğunda "Teknoloji Yıldızlarını Arıyor" teması ile liselerde eğitim gören kız çocuklarına yönelik düzenlenen reels yarışmasında dereceye girenler Türkiye Vodafone Maslak Ofisi’ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen söz konusu ziyaret sırasında yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilerden Feyziye Nur Atalay, Mila Naz Bıyık, Nisa Mazes Boran ve Özgü Ertoprak yapay zeka ekibi ile bir araya geldi.

KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, DAÜ BTYO BİTEK Koordinatörü Doç. Dr. Nazife Dimililer ile birlikte BYTO öğretim görevlilerinden Özlem Görkan Evre ve Halide Sarıçizmeli’nin de bulunduğu Türkiye ziyaretinde Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılarından Hana Jalel, Ayşegül Arıcan Şeker ve Meltem Bakiler Şahin ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Ziyarette, Yapay Zeka Birimi Direktörü Şeniz Gayde Ayata, kız çocuklarına "Büyük Veri ve Yapay Zeka" hakkında bilgi verirken, İnsan Kaynakları ekibinden Fatma Bal ise İşveren Markası ve Kariyer Planlaması hakkında bilgiler aktardı.

“Gösterilen İlgiden Memnun Kaldık”

DAÜ BTYO ekibi gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili şu ifadelere yer verdi: “KKTC Telsim Vodafone sponsorluğunda düzenlenen Vodafone Maslak Ofisi ve Teknokent gezisinden olumlu izlenimlerle döndük. Vodafone’un profesyonel çalışma ortamını gözlemleyerek, insan odaklı yaklaşımı benimsediklerini ve teknolojik gelişmeleri takip ederek hızla adapte ettiklerini yakından gördük. Kadınların sektördeki yerinin artırılması amacıyla emzirme odası ve kadın çalışan oranının yüksek olması dikkatimizi çeken noktalar arasında yer aldı. Karşılaştığımız ilgiden oldukça memnun kaldık. Tüm Vodafone ekibine teşekkür ederiz.”

“İlham Veren Deneyimler Yaşandı”

MAKAMER yetkilileri 2021-2022 öğretim yılından bu yana, DAÜ ve MAKAMER iş birliğiyle yürütülen BİTEK projesinin kız çocuklarını geleceğin mesleklerine yönlendirmeyi amaçladığını belirterek, proje süresince toplamda 19 lise ve 380 öğrenciye ulaşıldığını aktardı. MAKAMER tarafından “Söz konusu proje süresinde KKTC Telsim Vodafone’un destekleri bizler için oldukça önemli oldu. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette ödül alan öğrencilerimiz üst düzey kadın yöneticilerle bir araya gelerek ilham verici deneyimler yaşadılar. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.” şeklinde açıklama yapıldı.

Öğrenciler Ne Dedi?

Feyziye Nur ATALAY - Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (Yarışma Birincisi)

Gezi, benim için ilham verici bir deneyim oldu. Vodafone'un "Büyük Veri ve Yapay Zeka" sunumu, teknolojinin geleceği hakkında anlayışımı geliştirdi. Kariyer Planlaması sunumu da hedeflerime yeni bir perspektif kazandırdı. Bu deneyimi sağlayanlara teşekkür ederim. Gelecekteki kız çocuklarına da ilham kaynağı olmasını dilerim.

Mila Naz BIYIK - 19 Mayıs Türk Maarif Koleji (Yarışma İkincisi)

Vodafone Maslak’taki ofisi ziyaret ettiğimizde ilk dikkatimi çeken, içerisinin bir ofisten çok daha rahat ve çalışanların kişisel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve aynı zamanda keyifli bir çalışma ortamı sunulmuş olmasıydı. Gezide emeği geçen ve bizlere unutamayacağımız deneyimler yaşatan, bizleri teknoloji hakkında aydınlatan herkese çok teşekkür ederiz.

Nisa Mazes BORAN - 19 Mayıs Türk Maarif Koleji (Yarışma Üçüncüsü)

Sunumlar sayesinde yapay zeka hakkında birçok bilgi edindim. Aklımızda olmayan soruların bile cevaplarını almış olduk. Bu gezide emeği geçen herkese teşekkürler. DAÜ’ye, MAKAMER’e ve KKTC Telsim Vodafon’a çok teşekkür ederim.

Özgü ERTOPRAK - Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji ( Jüri Özel Ödülü)

İstanbul’a geldiğim andan itibaren harika bir deneyim yaşadım. Hocalarımla ve arkadaşlarımla keyifli zaman geçirdim. Vodafone’un ana binasını gezmek ve yapay zeka hakkında bilgi almak çok değerliydi. Bu fırsat için teşekkür ederim.