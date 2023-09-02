Gösteriler tam not aldı

PG Studio Cimnastik ve Dans Gösterisi, 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan organizasyonda stüdyo bünyesinde yer alan öğrenciler, bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları gösterilerde sunma fırsatı bulurken, dönem tamamlanmış oldu.

Çağlar teşekkür etti

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan PG Studio Başkanı Petek Çağlar, bir yıl boyunca öğrencilerin gelişimine katkı koyan başta veliler olmak üzere, özverili çalışmalarından dolayı öğrencilere ve emekleri için antrenörlere teşekkürlerini iletti.

Sapsızoğlu’ndan tebrik

Geceye katılan Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise konuşmasında göreve geldiklerinde faaliyet yapamayan bir federasyondan kulüplerin görkemli organizasyonlar yapar noktaya gelmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti ve gecede emeği geçenleri kutladı.

Birçok ilgi gördü

PG Studio bünyesinde cimnastik kategorisinde her yaştan öğrenciler gösterilerde becerilerini sergilerken, ayrıca stüdyo bünyesinde yer alan latin dansları ve aerial yoga branşları, hazırlanan koreografilerle geceye renk kattı. Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan judo branşı da gösteride katılımcılara sunuldu.

Organizasyon velilerin yoğun ilgisi ile yapılırken, gösterilerdeki performanslar alkış aldı. Gece sonunda PG Studio Başkanı Petek Çağlar, eğitmenler Bilgin Diker, Sumru Tezkan ve İnci Avcı’ya teşekkür plaketi takdim etti. Tüm öğrencilere günün anısına madalya takdimi yapılırken, toplu fotoğraf çekimi ile organizasyon sona erdi.