Göz alerjilerini ciddiye alın

Göz sorunları içerisinde en masumu olarak görülen göz alerjileri, özellikle bahar aylarında daha rahatsız edici bir hal alır. Genellikle geçici bir durum olan ancak sonrasında daha ciddi sorunlara da yol açma ihtimali bulunan göz alerjileri hakkında bilgi aldığımız Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu, alerjik durumların ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

GÖZ ALERJİSİ NEDEN OLUR?

Polenler, mantar sporları, ev akarları, evcil hayvan tüyleri, küfler, kozmetik ürünler, lensler ve göz için kullanılan ilaçlar alerjiye neden olan faktörler arasındadır. Vücudun bu faktörler karşısında gösterdiği reaksiyonların sonucunda çeşitli sonuçlar ortaya çıkar. Gözde oluşan alerji bulanık görme, kaşıntı, gözden yaş gelmesi, çapaklanma, göz kapaklarında şişlik gibi semptomlara yol açabilir. Alerji mevsimsel olarak ortaya çıkabileceği gibi daimi olarak da yaşanabilir. Mevsimsel alerjiler çoğunlukla ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde havadaki polen ve toz miktarının artmasıyla ortaya çıkar. Mevsimsel olmayan alerjiler ise daha inatçıdır. Özelikle ev tozlarına ve hayvanlara karşı oluşan alerjiler yılın her döneminde görülebilir. Görsel olarak olumsuz bir tabloyla karşılaşılmasına sebep olan alerji problemi aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini düşüren sonuçlar da yaratabilir.

GÖZ ALERJİSİNİN TEDAVİSİ

Bütün alerjilerde olduğu gibi göz alerjilerinin tedavisinde de alerjiye neden olan problemin ortadan kaldırılması temel prensiptir. Tanı ise şikayeti tetikleyen alerjenlerin belirlenmesiyle birlikte konulur. Öncelikle alerji yapan etken belirlenir. Bu etken kozmetik ürünler ve ilaçlar gibi kullanımı kesilecek ürünlerse tedavi sürecinde öncelik bu ürünlerin kullanıma son verilmesidir. Polen, toz gibi dışarıdan gelen etkenler alerjiye neden olmuşsa hastanın tedavi iyileşme süreci boyunca mümkün olduğu kadar az dışarı çıkması istenir. Ayrıca gözlük takmak gibi korumaya yönelik uygulamalar da yapılabilir. Alerji ev tozları, evcil hayvanlar gibi nedenlerle sürekli içinde bulunulan ortamın daha temiz bir havaya sahip olması gerekir. Bunun için hava temizleyiciler kullanılabilir. Temizliğin daha sık yapılması alerjenlerin miktarını düşürür. Ne kadar kaşınırsa kaşınsın gözleri kaşımaktan kaçınmak önemlidir. Her gün düzenli olarak duş alarak alerji yapan nedenlerin vücuttan uzaklaştırılması da sağlanabilir. Bütün önlemlere rağmen gözlerde oluşan sorun ortadan kalkmıyorsa ilaç kullanımına geçilebilir. Göz damlaları ve alerji önleyici ilaçlar ile etkilerin hafiflemesi sağlanabilir. Bu ilaçların tamamının doktor kontrolünde kullanılması şarttır. Ancak uzun süre ilaç kullanmanın bazı yan etkileri ortaya çıkabilir. Bunun için ilacın kullanım süresinin kişinin kendisi tarafından değil, doktor tarafından belirlenmesi gerekir.