Göz renginiz bu hastalıkların habercisi!

Almanya'da göz renkleriyle ilgili yapılan bir araştırmada çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Göz renklerinin farklılığı vücudunuzdaki bazı hastalıklara yatkınlığınızı ortaya çıkarabilir.

Alman Oftalmoloji Derneği'nden yapılan bir çalışmanın sonucu duyan herkesi şaşırtıyor. Göz renklerindeki farklık bazı hastalıkları gün yüzüne çıkarabiliyor. Yapılan açıklamaya göre gözlerdeki pigment oranının bazı ipuçlarının takibini sağladığı belirtiliyor.

Bir araştırmaya göre, göz rengini belirleyen melanin oranı göz hastalıklarında önemli rol oynuyor. Yeşil, mavi gibi açık renklilerde ışığa duyarlılık ve tümör riski ile retina kireçlenmesi riski fazla. Kahverengi veya koyu renkli gözlülerde ise katarakt ve kornea nakli reddi oranı daha yüksek.

Alman Oftalmoloji Derneği (DOG) uzmanları ile Köln Üniversitesi Hastanesi Oftalmoloji Merkezi Direktöre Claus Cursiefen, gözdeki melaninin her zaman kahverengimsi bir rengi olduğunu belirtti ve "Yeşil ile mavi gözlerde bu pigment azdır ya da yoktur" dedi.

GÖZ RENKLERİNDEKİ FARKLIKLARIN NEDENİ

Göz renklerindeki farklılıklar, genetik faktörler ve melanin pigmentinin dağılımıyla ilgilidir. Göz rengi, birçok farklı genin etkileşimi sonucu oluşur. Özellikle OCA2 ve HERC2 genleri, melanin üretimini ve dağılımını etkileyerek göz rengini belirler. Bu genlerdeki varyasyonlar, göz rengindeki farklılıkları açıklar.

Melanin, gözün irisinde bulunan pigmenttir. Melanin, gözün iris tabakasında bulunur ve iki ana türü vardır: eumelanin (kahverengi ve siyah tonları) ve pheomelanin (kırmızı ve sarı tonları). Melanin miktarı ve türü, göz rengini etkiler. Örneğin, fazla melanin içeren gözler kahverengi görünürken, daha az melanin içeren gözler mavi veya yeşil olabilir.

Melanin miktarı ne kadar fazlaysa göz rengi o kadar koyu olur. Melanin az olduğunda ise göz rengi daha açık olur. Kahverengi gözler, yüksek melanin seviyesine sahipken, mavi gözler düşük melanin seviyesine sahiptir.

Genetik mutasyonlar, göz renginde çeşitlilik yaratabilir. Örneğin, heterokromi durumunda, bir kişinin iki gözü farklı renklerde olabilir ya da bir göz içinde farklı renkler görülebilir. Bu durumlar genetik mutasyonlardan veya doğuştan gelen anormalliklerden kaynaklanabilir.

GÖZ RENGİNİZ KİŞİLİĞİNİZİ ELE VERİYOR

Göz renginiz sandığınızdan daha büyük bir anlam taşıyabilir. Çünkü her zaman "gözler kalbin aynasıdır" derler.

Yani gözleriniz ve bakışlarınız ruhunuzu yansıtır. Son araştırmalara göre göz renginizin kişiliğinizle ilgili bazı ipuçları ortaya çıkardığı açıklandı.

AÇIK KAHVERENGİ

Açık ve hatta orta kahverengi gözleriniz varsa, eğlenceyi seven, ilgili ve uyumlu bir ruhsunuz demektir. Siz kibar bir insansınız ve gerçekten de çok bağımsızsınız, yeni arkadaşlar edinmeyi seviyorsunuz.

Sen çok topraklanmış bir insansın ve dünyevi malları umursamıyorsun. İhtiyacı olanlara yardım etmek için kendi yolunuzdan gideceksiniz. Özgüveniniz parlıyor, ancak kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsunuz. Bir ortak olarak, harika birisin ve kolayca güvenilebilirsin.

ELA

Ela kahverengi veya gri-kahverengi gözler, her zaman maceraya hazır olan pozitif insanlardır. Akışa uyan, farklı durumlara kolayca uyum sağlayan ve işler monotonlaştığında her zaman sıkılan bir tipsiniz.

Sen cesur bir kalp ve çok cesur bir insansın. Yeni şeyler denemeye yeni başladınız ve aynı zamanda şehvetli bir yanınız var. Dezavantajı, öfke sorunlarınız olması ve ilişkilerinizin de pürüzsüz olmamasıdır.

MAVİ-GRİ

Mavi-gri gözlülerin güçlü bir tavır sergileme alışkanlığı vardır ve aslında çok akıllı ve naziktirler. Gri gözlere sahipseniz, dalga geçmeyi sevmeyenlerdensiniz demektir. Hayatı çok ciddiye alıyorsunuz. Bazılarınız ya dengeli ya da iki yüzlüsünüz. Nadiren gardını indirirsin.

MAVİ

Mavi gözlü ruhlar dengelidir ve büyük bir içsel güce sahiptir. En çok karşılaştıkları sorun, çok fazla yanlış değerlendirilmeleridir. Fazla egoist veya fazla çekingen oldukları varsayılır ve gerçek şu ki ikisi de değildir.

Sadece kendilerini ifade etmede harika değiller. Huzurlu, akıllı, kibar, gençlik ve yaşam dolu, sizi mükemmel bir şekilde anlatıyor. Bu insan, uzun süreli ilişkilere sahip olma eğilimindedir ve işte, inanılmaz konsantrasyon becerilerine sahip parlak stratejistlerdir.

YEŞİL

Bir insan olarak güçlüsün ama aynı zamanda çok dikkatlisin. Çevrenizde gizemli bir auranız var. Zekisin ve çok meraklısın. Hayata karşı çok tutkulusun. Çoğu insan sizi arzu edilir ve çekici bulur.