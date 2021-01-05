Göz Sağlığına İyi Gelen Besinler

Sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek ve göze iyi gelen besinlere beslenmemizde düzenli yer vererek göz sağlığınızı iyileştirmeniz ve bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkma ihtimalini azaltmanız mümkündür. Göz sağlığı için beta karoten ve A vitamini içeren besinler tüketmek retina ve gözün diğer bölümlerinin düzgün çalışmasına yardımcı oluyor.

Yumurta

Yumurta, zengin A vitamini kaynaklarından biridir. Ayrıca içerdiği sülfür ve çeşitli aminoasitler sayesinde gözleri katarakt ve kuruluğa karşı korur

Havuç

Havuç A vitamini ve beta karoten açısından çok zengindir. Vücudun A vitamini üretebilmesi için beta karotene ihtiyacı vardır. Havuç tüketimi vücudun A vitamini üretmesini sağlayarak gözlerinizi yaşlanmaya bağlı hastalıklardan korumaya yardımcı olacaktır.

Kabak

Vücudumuz tarafından üretilemeyen lutein ve zeaksatini almanın bir diğer yolu da kabaklardır. Ayrıca sakız kabağı C vitamini ve çinko içerir. Kışın üretilen kabaklar A ve C vitamini de içerirler.

Kırmızı et

Kırmızı et, göz sağlığı üzerinde önemli rolü olan çinko minerali açısından çok zengindir. Çinko yaşlanmaya bağlı görme kayıpları ve makula dejenerasyonunun önlenmesinde ya da geciktirilmesinde etkilidir.Gözün kendisi yüksek miktarda çinko içerir. Özellikle retina ve retinayı çevreleyen vasküler dokuda yoğun miktarda çinko bulunur.Tavuk ve hindi gibi kümes hayvanlarını etleri çinko açısından zengin olsa da kırmızı et bu açıdan en iyi kaynaktır.

Tatlı Patates

Havuç gibi tatlı patates de beta karoten açısından zengindir. Aynı zamanda antioksidan etkisi olan ve göz sağlığını koruyan E vitamini için de iyi bir kaynaktır.

Sarımsak

Göz lensinizin sağlığını korumak için en çok ihtiyacımız olan besinlerden biri sarımsaktır. İçerdiği sülfür sayesinde göz lensinizi güçlendiren sarımsak, bu özelliğiyle gözlerin dostudur

Balık

Balık gözün retina tabakasının sağlığında önemli bir görevi olan balık, içerdiği dokosaheksaenoik asit sayesinde retinanın en büyük destekçisidir. Gözler için, balıktan en iyi şekilde faydalanmanın püf noktası, somon, uskumru, sardalye, ringa gibi yağlı balıkların tercih edilmesidir.

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05/01/2021 10:08