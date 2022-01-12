Göz yakmayan soğanlar geliyor!

Siz de yemeklerinize soğan ekliyor ama sürekli olarak gözlerinizin yanmasından ve hatta ağlamaktan mı şikayet ediyorsunuz? Neyse ki artık bu derde çare olacak çözüm çok yakında ilk olarak İngiltere'de devreye giriyor.

Neredeyse tüm yemeklerin içinde yer alan bir malzeme olan soğan sağlığa çok faydalı olsa ve yemeklerin lezzetini artırsa da doğranırken saldığı acı yüzünden gözlerimi yaşartıyor hatta çoğumuzun istemeden ağlamasına sebep oluyor. İngiltere'de ilk kez satışa sunulacak özel soğanlar ise bu derdi ortadan kaldırmayı vaat ediyor!

“Gözyaşsız" soğanlar İngiltere'de satışa sunulacak ve bu ilk kez denenecek ürün ülkede çoktan büyük bir heyecan yarattı bile.

"Sunions" adı verilen bu özel soğanlar önümüzdeki haftadan itibaren market raflarından yerini almaya hazırlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



12/01/2022 18:08