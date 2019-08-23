Gözel 5 gün daha tutuklu kalacak

2018 – 2019 tarihleri arasında müstahdemi olduğu İnciraltı Mezze restoranın bilgisayar kayıtlarında oynama yaparak zimmetine 100000 TL üzeri para geçirdiği iddiasıyla Gazimağusa sakini Seyit Hüseyin Gözel (E-25) 19.8.19 tarihinde şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı. Zanlı 20.8.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün 23.8.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Hakan Savtekin olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi aktardı.

Savtekin şahadetinde zanlının 2018-2019 tarihleri arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranın işletme müdürlüğünü yaptığı esnada iş yerinin stok yazılım programında yapmış olduğu değişikliklerle zimmetine 100.000 TL üzeri para geçirdiği iddiasıyla şikâyet üzerine tutuklandığını anımsattı.

İnciraltı Mezze Restoranın sahibi Hasan Caner’ in 19.8.19 tarihinde polise gelerek şikâyette bulunduğunu aktaran Savtekin, bahsedilen tarihler arasında işletme gelirlerinde meydana gelen gelir azalması nedeniyle şikâyetçinin müdüründen şüphelendiğini ve onu gözetim altına aldığını belirtti.

Ayni tarihte yazılım şirketini kuran şahıstan aldığı bilgide müdürünün uzun süreden beri sistemde oynama yaparak zimmetine 100000 TL üzeri para geçirdiğini ve itiraf niteliğine ses kaydı bulunan 2 adet CD yi polise teslim ettiğini belirten Savtekin yaptığı CD incelemesinde zimmetine para geçirdiğine dair bazı konuşmaların bulunduğunu tespit ettiğini aktardı.

19.8.19 tarihinde arama müzekkeresi tahtında zanlının evinde arama yaptığına değinen Savtekin zanlının yatak odasında bir çekmece içerisinde elbiseler arasında 4910 TL ve 15 Euro para bularak emare olarak aldığını aktardı.

Zanlının telefonunda yaptığı incelemeye de değinen Savtekin, kendi hesabından başka şahısların hesabına da para aktardığının tespit edildiğine vurgu yaptı.

Emare CD ler’ deki ses kayıtlarını zanlıya dinlettirdiğini ve cevaben seslerin kendisine ait olduğunu kabul ettiğini aktaran Savtekin, zanlının alkollü olması nedeniyle ne söylediğini hatırlamadığı yönünde beyanı olduğunu belirtti.

3 günlük tutukluluk süresince 10 tanık ifadesi aldığına vurgu yapan Savtekin, bilgisayarın ana kartının emare olarak alındığını ve yazılım kayıtlarının incelenmesine devam edildiğini aktardı. Kayıtların geriye dönük olarak incelendiğine vurgu yapan Savtekin, 5 günlük incelemede 9 şüpheli hesaba erişildiğini, bir müşteriden de almış olduğu paranın kasaya yatırılmadığının da tespit edildiğini belirtti.

Sistemdeki kayıtları kamera kayıtlarında eşleştirmeye çalışıyoruz diyen Savtekin belli bir meblağın tespitini yapmakla beraber kesinleştirme henüz yapılmadığı için ifade etmem doğru olmaz dedi.

Saptanan müşterilere ulaşılmaya çalışıldığını belirten Savtekin alınacak ifadeler doğrultusunda birçok tanığın ortaya çıkma olasılığı olması mevcuttur dedi.

Yazılım kurulundaki incelemelerin devam ettiğine ve telefon görüşmeleri ile ilgilidökümlerin gelmediğine vurgu yapan Savtekin tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 5 gün ek tutukluluk talebinde bulundu.

Şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan tahkikatın henüz tamamlanmadığına vurgu yaparak zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Ayrıca zanlının Gazimağusa Devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi talimatını verdi. (MHA)