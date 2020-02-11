Gözel Halim Ölümünün 6’ıncı Yıldönümünde Anıldı

Kurucu Meclis Üyesi, Girne’nin ilk muhalefet milletvekili, Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu geçmiş dönem başkanı, Girne Barosu’nun kurucularından ve eski başkanı doğal lider, adaletli, sevgi dolu iyi insan Av. Gözel Halim için Karaoğlanoğlu kabristanlığında anma merasimi yapıldı.

Merasime soğuk havaya rağmen Halim’in sevenleri; her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımda bulundu.

Girne Karaoğlanoğlu kabristanlığında yapılan anma merasimine Av.Gözel Halim’in mesai arkadaşları, sevdikleri, ailesi ve geniş bir kabalalık katıldı. Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ceyhun Birinci, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker, Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, emekli savcılar, hukukçular, Limasol Bankası üst düzeyi ve çalışanları yanısıra Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı adına Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ temsilen anma merasiminde yeraldı.

Av. Batuhan Halim

Anma töreninde yaptığı konuşmasında saygı ile Gözel Halim’in dostlarını, mesai arkadaşlarını ve dava arkadaşlarını selamlayan Gözel Halim’in oğlu Av. Batuhan Halim, Gözel Halim’i anlamak ve ondan öğrendiklerimizi ileriki nesillere aktarmak için Gözel Halim’i verdiği insan sevgisini öğreten anıları paylaşarak yerine getirilebileceğini aktardı. Halim: ‘‘babam ne yaptıysa severek yaptı” bu ilkelerini ve değerlerini yaşatmak için kızkardeşim ipek G. Halim ile oluşturduğumuz “Gözel Halim İyi İnsan Kültür Vakfı” bu değerleri yaşatacaktır dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Gözel Halim’in insan sevgisiyle dolu biri olarak yaşadığını ve herkesin gönlünde taht kurduğunu; hukukçu kimliği, kooperatifçi yapısı, Limasollular’a olan liderliği ve iyi yetiştirdiği evlatları ile topluma her zaman değer katan, örnek bir kişilik olduğunu dile getirdi.

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler

Gözel Halim ile uzun yıllar birlikte çalıştığını aktaran Hüseyin Kemaler ise, Gözel beyin insanlara ne kadar iyilik yapmak istediğini anlattı ve bunu her ortamda yerine getirdiğini vurguladı. Hüseyin Kemaler, Gözel beyin 7’den 70’e herkes ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu; Limasol Bankası ve Limasol Sigorta’nın kuruluşunda mihenk taşı olduğunu; özveri ile Limasol Bankası’nın bugün 80 yaşına ulaşmasında Gözel Halim’in önderliğinde varolduğunun altını önemle çizerek; saygı ve özlem ile Gözel beyi anarak şükranlarını sundu.

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ceyhun Birinci

Gözel beyin her zaman motive edici bir yanı olduğunu ve hasta olduğu zamanlarda bile ülkesini, insanları düşündüğünü, her zaman çalıştığını söyledi. Birinci, “Gözel Halim yardımsever ve insan sevgisi ile dolu biriydi. ” Onun mücadeleci ruhunu hep takdir ettiğini belirtti.

Emekli Polis Trafik Subayı, Özdemir Uzun

Gözel Halim’in insan gibi insan olduğunu, insan gibi doğduğunu, insan gibi yaşadığını ve insan gibi vefat ettiğini ve her zaman herkes ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu; değerli eşi Güven Halim’in de hayat yolunda kendisine hep en iyi şekilde hayatına eşlik ettiğine ve bu dünyaya çok güzel; iyi evlatlar bıraktığını belirtti.

11/02/2020 17:25