Gözenek sorununa bu 6 yöntemle veda edin!

Gözenek problemi çoğı kişinin yaşadığı cilt sorunlarında biri. Genellikle yağlı ve akneye meyilli olan ciltlerin daha çok yaşadığı gözenek problemiyle baş edebilmek mümkün. Aynaya baktığınızda gözüne çarpan gözeneklerinizi küçültmenin ve cildi daha pürüzsüz hale getirmenin bir yöntemi var. İşte gözenekleri daha az fark edilir hale getirmek için en etkili yöntem...

Kusursuz bir cilde sahip olmayı herkes ister. ve bunun için çeşitli cilt bakım yöntemlerine başvurur. Çoğu insan cildinde en çok gözeneklerden sikayetçi olur. Büyük gözenekler cildin kötü görünmesine yol açar. Peki gözenekleri sıkılaştırmak için neler yapılmalı?

CİLT TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN!

Pürüzsüz bir cildin sırrı şüphesiz ki iyi bir cilt temizliğinden geçiyor. Gün içerisindeki koşuşturma halinden cildiniz çok etkilenir. Hava kirliliği çevresel, faktörler cildinizde bakterilerin oluşmasına yol açar. Cilt yağ ve kirlerden arındırılmadığı zaman gözenekler tınar. Tıkanan gözenekler genişler zamanla akne, sivilce ve siyah noktaların oluşmasına sebep olur. Bu sebeple etkili bir cilt bakımı için gözeneklerin doğru temizlenmesi gerekir. Gözenekleri sadece su ile temizlemek mümkün olmaz. Mutlaka cildinize uygun günlük bir arındırma jeli ya da köpük ile cildinizi temizlemelisiniz. Cildinizi her gün düzenli olarak temizlediğinizde gözeneklerinizin küçüldüğünü fark edersiniz. Gözenekleriniz küçüldüğünde de akne ve sivilce gibi cilt sorunlarını da yaşamazsınız.

Yüzünü yıkarken dikkat etmeniz gerekenler;

Mutlaka cilt tipinize uygun jel ya da köpük kullanın.

Sıcak su ile değil ılık su ile yıkayın.

Cildinizi sert ovalamayın. Bu durum gözeneklerinizi genişletir.

Gözenek karşıtı ürünlerden faydalananın.

RETİNOL KULLANIN

Eğer yağlı bir cilt tipiniz varsa gözenek problemi ile sık karşılaşırsınız. Yağlı ve akneye meyilli cildiniz varsa ve cildiniz sarkmaya müsaitse gözenekleriniz her zaman daha büyük görünür. Retinol kullanırsanız cildinizin yağ oranını dengeleyip sıkılaşmasını sağlarsınız. Retinol kullanımı cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.

Retinol kullanırken dikkat;

Öncelikle cildinizi mutlaka derinlemesine temizleyin.

Ardından retinol içeren ürünü cildinize uygulayın.

Daha sonra üzerine nemlendirici uygulayın.

Gece yatmadan önce retinol önce kullanın.

Gündüz eğer retinol kullanırsanız mutlaka üzerine güneş kremi sürün.

SİVİLCELERİNİZİN BAKIMINA ÖZEN GÖSTERİN

Sivilce gözeneklerinizi tıkar ve bu da gözeneklerinizin daha belirgin hale gelmesine neden olabilir. Bu sebeple sivilce karşıtı ürünleri kullanmanız önerilir.

Sivilce karşıtı ürünler gözenek temizle konusunda çok etkili olur. Salisilik asitli bir temizleyici kullanmak sivilceleri ve tıkanmış gözenekleri önler. Salisilik asit cildinizi kurutur veya tahriş ederse, alternatif temizleyicileri deneyin.

Uyandığınızda hafif, komedojenik olmayan bir temizleyici ve yatmadan önce salisilik asit temizleyici kullanın. Böylelikle gözenekleriniz hep temiz olacak ve akne sorunu ile karşılaşmayacaksınız.

CİLDİNİZİ GÜNEŞ KREMİ İLE KORUYUN!

Güneş cildinize ne kadar çok zarar verirse, o kadar az sıkı bir cilde sahip olursunuz. Cilt sıkılığını kaybetmeye başladığında gözenekler daha belirgin görünür. Bu sebeple cildinize gün içerisinde mutlaka güneş koruyucu sürün.

Cildinizi korumak için, dışarıda yağmur veya soğuk olsa bile her gün güneş koruyucu uygulayın. Güneş ışınları cildimize her çarptığında cildimize zarar verebilir. Bu hasar zamanla daha da belirgin hale gelir. Bu sebeple güneş kremi kullanımını asla ihmal etmeyin.

CİLDİNİZE PEELİNG YAPIN!

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için cildinize aralıklarla peeling uygulayın. Peeling cildinizi ölü derilerden arındırır. Cildinizin yaşlanmasını önler. Cildinizde biriken kirleri söker atar ve gözeneklerinizi açar.

Temiz cildinize peeling yaptıktan sonra mutla sıkılaştırıcı bir tonik ve maske kullanın. Böylelikle gözeneklerinizi küçültmek için daha etkili olur.

CİLDİNİZE KARŞI NAZİK OLUN!

Yüzünüzü daha temiz yapmak için çok fazla ovalıyor olabilirsiniz. Ancak cildi çok fazla ovalamak tahriş oluşumunu beraberinde getirir. Bu durum da gözeneklerinizin daha büyük görünmesine sebep olur.

Gözeneklerinizi sıkılaştırma işlemlerini yapmamak daha büyük gözenekleri ortaya çıkarır. Cildinizdeki sivilceler asla sıkmayın. Bu hem bakterilerin yayılmasına yol açar hem de gözeneklerinizi büyütür.

Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda yüzünüze karşı çok nazik olmalısınız. Yüzünüzü tahriş edecek davranışlardan uzak durmalısınız.

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05/04/2022 19:03