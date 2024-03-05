Gözenekleri küçültmenin doğal formülü

Geniş gözenekler cildin kusursuz yapısını bozar. Özellikle yağlı cilt tiplerinin çok sık karşılaştığı gözenek sorunuyla doğal yöntemlerle baş edebilirsiniz Gözenekleri temizleyen ve sıkılaştıran bazı yöntemleri alışkanlık haline getirerek bebek gibi pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Gözenekleri küçülten en doğal formülü Posta.com.tr okurları için araştırdık.

Gözenekler genişlediğinde ve gözenekler yeteri kadar temizlenmediğinde akne, sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gözeneklerle mücadele edebilmek için piyasa birçok ürün bulunsa da doğal yöntemler de bu konuda çok başarılı. Gözenekleri küçülten ve cildi sıkılaştıran en doğal formülü bu yazımızda bulabilirsiniz.

FONDÖTEN VE PUDRA KULLANIMINA VEDA EDİN

Makyaj yaparken cilt kusurlarını gizlemek ya da gözeneklerin görünmesini engellemek için fondöten ya da pudra kullanırsınız.

Ancak cildinize bu ürünleri kullandığınızda cildinizin nefes almasını engellersiniz ve bunun sonucunda gözenekleriniz tıkanır. Gözenek sorunu yaşamak istemiyorsanız ten makyajı yaparken bu ürünleri kullanmamaya çalışın.

CİLDİNİZİ GÜNDE 2 KEZ TEMİZLEYİN

Cildinizde gün içerisinde biriken yağ, kir ve makyaj kalıntıları gözeneklerin tıkanmasına ve genişlemesine sebep olur. Her gün düzenli olarak temizlenmeyen gözenekler bir çok cilt problemini de beraberinde getirir.

Gözeneklerin tıkanmasını engellemek için günde 2 kez (sabak-akşam) cildinizi jel ya da köpük yardımıyla temizlemeniz önerilir. Cilt temizliğini cildiniz uygun olan bakım ürünleriyle yapabilirsiniz.

YEŞİL ÇAY GÖZENEKLERİ ARINDIRIR

Yeşil çay gözenekleri ciltlerin en büyük dostudur. Yeşil çay içeriği sayesinde gözenekleri temizler. Yağ ve kirden arındırır.

Cildin sebum üretimini dengede tutar. Yeşil çayı cildinize tonik olarak kullanarak gözeneklerinizle doğal yoldan mücadele edebilirsiniz. Yeşil çay cildi yatıştırıcı ve arındırıcı özelliği ile sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunları da ortadan kaldırıyor.

Yeşil çayı demledikten sonra soğumaya bırakın. Cildinizi her gün bu yeşil çay ile silin.

ŞEKERLİ VE YAĞLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Şekerli ve yağlı yiyecekler gözenekleri ciltlerin en büyük düşmanıdır. Rafine şekeri ve derin yağda kızartılmış yiyecekleri sık sık tüketmek, gözeneklerinizin tıkanmasına ve genişlemesine sebep olur.

Eğer gözenekli bir cildiniz varsa bu besinleri tüketmeyi bırakmanız gerekir. Daha sağlıklı beslenerek ve aşırı yağlı ve şekerli besinleri beslenme programınızdan çıkartarak gözenek sorunuyla baş edebilirsiniz.