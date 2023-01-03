Gözler Avrupa liglerindeki yarışlarda

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası geride kalırken artık gözler kulüplerin lig performanslarına çevrilmiş durumda.

Kimilerine göre tarihin en iyi Dünya Kupası olarak gösterilen Katar 2022 sonrası özellikle de 5 büyük ligden bazılarında şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor.

Dünya Kupası’ndan ardından önce Premier Lig, daha sonra da Ligue 1 ve La Liga başladı. Yeni yılla Serie A ve Bundesliga maçları da futbolseverlerle buluşacak.

Dünya Kupası’nın yıldızlarından biri olması beklenen Kevin De Bruyne, Belçika ile grup aşamasında elenmesi bir yana kendini takım içi tartışmaların içinde bulmuştu. Takımın özellikle de savunma hattının yaşlı olduğunu belirten yıldız orta sahaya cevap Toby Alderweireld ve Jan Vertonghen gibi tecrübeli defans oyuncularından geldi.

Tecrübeli isimler, Belçika’nın hücum hattının da Dünya Kupası için oldukça yaşlı olduğuna vurgu yaptı. De Bruyne, tüm bu tartışmaların arasında Manchester City’e geri döndü.

Şampiyon Arjantin’in orta saha oyuncuları Enzo Fernandez, De Paul ve Mac Allister da takımlarının önemli oyuncuları olmaya devam edecek. Turnuvadan oldukça moralli dönen bu isimler arasında özellikle de Enzo’nun ismi şu günlerde Liverpool ve Chelsea gibi dev takımlarla anılıyor. Portekiz basınına göre Chelsea, genç oyuncu için 120 milyon euroyu gözden çıkardı.

Alexis Mac Allister içinse Manchester United’ın girişimlerde bulunabileceği Ada basınında yer aldı.

Arjantin Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayarak moral bulan ve turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Emiliano Martinez’i ise belirsiz günler bekliyor. Şampiyon file bekçisinin, kulübü Aston Villa’nın yeni teknik direktörü olan Unai Emery tarafından biletinin kesildiği Ada basınında geniş yankı buldu.

İngiltere ile Dünya Kupası’nda çeyrek finalde elenen ve Fransa karşısında penaltı kaçırarak turu İngilizlere getiremeyen Harry Kane ise Premier Lig mesaisine iyi başladı. Yıldız golcü, kupa sonrası ilk lig maçında 1 golle oynadı ve moralli gözüktü.

Dünya Kupası öncesinde Fransa Milli Takımı'nın en büyük kozlarından birisi olması beklenen Karim Benzema, dev turnuva öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle şampiyonada mücadele edememişti. Final maçından 1 gün sonra yıldız golcü yayınladığı mesajla, Fransa milli takımındaki kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Tüm bu yaşananların, 35 yaşındaki futbolcunun Real Madrid’deki performansına nasıl yansıyacağı ise büyük merak konusu.

Yeni yılda başlayacak Bundesliga’da da en çok merak edilen konu Bayern Münihli futbolcuların moral durumu. Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşayan Almanya Milli Takımı’nın iskeletini Bayern’li futbolcular oluşturdu.

Alman basını da kupa performanslarının rezalet ve utanç verici olduğunu vurguladı. Ağır eleştirilere maruz kalan Bayernli oyuncuların moral durumlarına ek olarak kaleci Manuel Neuer’in de kayak sırasında ayağını kırması ve sezonu kapatması, Bayern cephesini karamsarlığa sürükledi.

Fransa Ligi’nin başlamasıyla futbolseverlerin gözünü çevirdiği bir diğer konu ise Paris Saint Germain’in yıldız trio’su Messi, Mbappe ve Neymar.

Messi’nin kupa sonrası dinlendiği bu dönemde Strasbourg karşısında Neymar ve Mbappe sahadaydı.

Neymar’ın 62’nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi, maç 1-1’lik eşitlikle giderken takımın tüm sorumluluğunu Mbappe’ye yükledi. Fransız golcü de 90+6’da takımını öne geçiren golü attı.

Genç oyuncunun golden sonraki sevincinde vücut dilinin hazır ve istekli olduğu gözlerden kaçmadı. Ayrıca Parc des Princes tribünlerinde de Mbappe’ye büyük destek vardı.

Açılan büyük bir pankartta ‘Kylian, gelecek sana ait! Dünya Kupası’nda en çok gol atan oyuncu! Şampiyon sensin! yazılıydı. 24 yaşındaki oyuncu da maçın ardından, Arjantin'in kutlamalarının ve kendisinin hedef alınmasıyla ilgili olarak ise, "Kutlamalar benim problemim değil. Bu tarz saçma şeylerle zaman harcamıyorum" açıklamasında bulundu.

Böylece Mbappe artık tamamen takımına odaklandığını da göstermiş oldu. Ancak yine de merak edilen Messi ile Mbappe arasında yaşanan gerginliğin Paris ekibine nasıl yansıyacağı?

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03/01/2023 10:46