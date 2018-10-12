Gözler Brunson davasında

Dolar/TL güne, Türkiye’de yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın bugün yapılacak duruşmada serbest bırakılabileceği ve bu sürecin ABD Türkiye ilişkilerini olumlu etkileyeceği beklentileriyle 17 Ağustos’tan beri en düşük olan 5.90 seviyesini test ederek başladı.

TL bu hafta dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinden de daha iyi performans gösteriyor. Geçen hafta 6.20’li seviyelerden tamamlayan dolar/TL hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi. Bankacılar küresel piyasalarda sert satış baskısının da yaşandığı bu hafta dolar/TL’deki düşüş sürecini Türkiye-ABD arasındaki gerginliğin azalabileceği beklentilerine bağladılar.

Brunson davası piyasalarda ABD Türkiye ilişkileri açısından yakından izleniyor. Bankacılar dolar/TL’nin ise iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönemki seyrine göre her iki yönlü sert hareketler gösterebileceğini belirtiyorlar. Dava sonucu bu kapsamda yakından takip ediliyor.İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu “FETÖ” ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKACAK

Brunson İzmir’de devam eden yargılaması kapsamında bugün mahkemeye çıkacak.

Öte yandan Trump yönetimi, Türkiye’de yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın bugün yapılacak duruşmada serbest bırakılabileceği konusunda umutlu olduğunu, ancak ABD dışişleri bakanlığı bu konuda Türk hükümetiyle herhangi bir anlaşma yapıldığından haberdar olmadığını söyledi.

NBC News televizyonu ve Washington Post gazetesi dün, iki ülkenin Brunson aleyhindeki bazı suçlamalardan vazgeçileceği ve bugünkü duruşmada ya da bir süre sonra serbest bırakılacağı konusunda bir anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Bu gelişme dün gece dolar/TL’nin 6’lu seviyelerden 5.90’a gerilemesinde etkili oldu.

Dün akşam saatlerinde 6 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah 17 Ağustos’tan beri ilk kez 5.90 seviyesini test ettikten sonra saat 0830’da 5.9300/5.9350 seviyesindeydi. Aynı saatte sepet bazında TL 6.4003/6.4063, euro/TL 6.8757/6.8827 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL ise 7,8384/7,8477 civarında işelm görüyor

REUTERS