Gözler Bu Toplantıda

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nın itirazını görüşmek üzere bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda toplandı.

İşveren tarafının asgari ücretin yüzde 10-15 arası bir seviyeye inmesi yönünde beklentisi var. İşçi tarafı ise yüzde 19.19 artışta ısrarlı.

Toplantıda devlet tarafının takınacağı tavır büyük önem kazanıyor. Belirlenecek asgari ücret, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve maaşlara yansıyacak. Asgari ücret itiraz süresi öncesinde aylık net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL belirlenmişti.