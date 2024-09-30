Gözler Bu Toplantıda

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30/09/2024

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Gözler Bu Toplantıda

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nın itirazını görüşmek üzere bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda toplandı.

İşveren tarafının asgari ücretin yüzde 10-15 arası bir seviyeye inmesi yönünde beklentisi var. İşçi tarafı ise yüzde 19.19 artışta ısrarlı. 

Toplantıda devlet tarafının takınacağı tavır büyük önem kazanıyor. Belirlenecek asgari ücret, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve maaşlara yansıyacak. Asgari ücret itiraz süresi öncesinde aylık net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL belirlenmişti.

 

 

30/09/2024 10:55
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TAGS: Asgari Ücret Saptama Komisyonu, haber, kıbrıs
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