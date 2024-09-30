Gözler Bu Toplantıda
30/09/2024
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nın itirazını görüşmek üzere bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda toplandı.
İşveren tarafının asgari ücretin yüzde 10-15 arası bir seviyeye inmesi yönünde beklentisi var. İşçi tarafı ise yüzde 19.19 artışta ısrarlı.
Toplantıda devlet tarafının takınacağı tavır büyük önem kazanıyor. Belirlenecek asgari ücret, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve maaşlara yansıyacak. Asgari ücret itiraz süresi öncesinde aylık net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL belirlenmişti.
30/09/2024 10:55