Gözler FED ve TCMB'nin faiz kararında! İşte piyasanın tahmini

Fed faiz kararına 1 gün kaldı. İç piyasalar için önemli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ise Perşembe günü açıklanacak. Peki merkez bankalarının kararları ne olacak? Faiz artırımına gidilecek mi? Piyasanın beklentisi ne? Altın fiyatları faiz kararından nasıl etkilenecek? İşte cevabı...

FED’İN FAİZ KARARI NE OLUR, BEKLENTİLER NEDİR?

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Beklentimiz 75 baz puan artış yapması şeklinde. Piyasanın da bu yönde bir öngörüsü var. Aslında ‘bu ay daha ılımlı bir geçiş olur mu?’ diye görüşler vardı ama son gelen enflasyon datası yine ibreyi şahin tutuma doğru çevirdi.

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20/09/2022 09:23