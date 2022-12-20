"Gözler kalbin aynasıdır" lafını bilim insanları da doğruladı

ABD'li bilim insanları, insanların ufak göz hareketlerine bakarak akıllarından geçenlerin anlaşılabileceğini söylüyor.

Buna göre insanlar iki seçenek arasında kaldığında, her birinin artılarını ve eksilerini düşünürken gözlerini birkaç kez sağa ve sola doğru hızla oynatıyor.

Uykunun REM evresinde de gözlemlenen bu hareket, aynı zamanda kitap okurken de ortaya çıkıyor. Zira burada insanın odak noktası aniden kelimeden kelimeye geçiyor, yani insan zihni bir metin yığınından anlam oluşturmaya geçmeden önce kısaca bazı kelimelere odaklanıyor.

Araştırmanın başyazarı Colin Korbisch, "Kolların veya bacakların aksine, göz hareketlerinin hızı neredeyse tamamen istemsizdir" dedi:

Bu da beyninizde meydana gelen bilinçsiz süreçlerin çok daha doğrudan ölçülmesini sağlar.

Bu nedenle araştırmacılar, göz hareketlerini okuyarak insanların zihninden ne geçtiğini öğrenip öğrenemeyeceklerini anlamak istedi.

John Hopkins ve Colorado Boulder Üniversitesi'nden araştırma ekibi, 22 katılımcıyla bir deney yaptı.

Bir koşu bandında yürümeleri istenen katılımcılara iki ayar seçeneği sunuldu. Kısa süreli olan ilk ayarda koşu bandı dikleşiyor, diğerinde ise düz bant üzerinde daha uzun süre yürümeleri gerekiyordu.

Katılımcılara iki seçeneği gözlerinin önünde canlandırmaları için birkaç saniye verilirken, yüksek hızlı kamerayla göz hareketleri takip edildi.

Bunun sonucunda katılımcıların gözlerinin, nihai kararı vermeden önce bile, tercih ettikleri seçeneğe bakarken daha hızlı hareket ettiği anlaşıldı.

Hatta gözleri ne kadar şiddetli hareket ediyorsa o seçeneği o kadar çok istiyorlardı.

Hakemli bilimsel dergi Current Biology'de yayımlanan araştırmanın yazarlarından Alaa Ahmed, "Başlangıçta, her iki seçeneğin de seğirmeleri benzer şekilde şiddetliydi" ifadelerini kullandı:

Sonra zaman geçtikçe, bu şiddet arttı ve sonunda tercih ettikleri seçeneği düşündüklerinde daha da hızlı hale geldi.

Bulgular aslında sinirbilimcilere nadir bir fırsat sunuyor. O da insan beyninin iç işleyişini dışarıdan gözlemleme şansı.

Doktorlar, bu bulguları gelecekte depresyon veya Parkinson gibi hastalıkları için taramak için de kullanabilir.

Independent Türkçe, ScienceAlert, EurekAlert

Bu habere tepkiniz:



20/12/2022 22:45