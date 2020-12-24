Gözler kritik faiz kararında

Gözler Türkiye Merkez Bankası'nın faiz toplantısına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası, 2020'nin son toplantısında faiz kararını duyuracak.

21 Kasım tarihinde yapılan toplantıda faiz oranları 475 baz puan artırılarak yüzde 15 seviyesine yükseltilmişti.

Aralık ayındaki toplantıyla Merkez Bankası yeni politika faizini de belirlemiş olacak.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı bugün yapılıyor. Merak edilen sorulardan biri de faiz oranlarının saat kaçta açıklanacağı.Bankanın kararı saat 14.00'te duyurulacak.

Yapılacak olan açıklamayla birlikte 2020'nin son faiz kararı da verilmiş olacak.

Bu karar mevduat faiz oranlarının da belirlenmesinde kullanılacak.

Merkez Bankası faiz artırımı olacak mı?

Merkez Bankası'nın faiz oranlarına ilişkin kararı henüz belli değil. Öte yandan piyasalarda bir faiz artırımı beklentisi bulunuyor.

Faiz artış beklentileri 0,75 puan ile 2 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 1,5 puan.

En son yapılan toplantıda piyasalarda bir faiz artırımı beklentisi bulunuyor. Merkez Bankası'nın yeni yönetimi piyasaların taleplerine olumlu cevap vermiş ve faiz artışına gitmişti.

Son toplantıyla beraber yeni faiz hesaplama oranı yüzde 15 olmuştu.

Bu habere tepkiniz:



24/12/2020 11:40