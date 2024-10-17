Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında. Banka, ekim ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

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17/10/2024

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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın onuncu faiz kararı için toplanacak.

Banka, politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkardı.

Geçen ay gerçekleştirilen faiz kararı toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin beklentisi bankanın ekim ayı için de faizde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Karar metninde verilecek mesajlar da yakından takip edilecek.

17/10/2024 08:37
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TAGS: Merkez Bankası, , faiz kararı
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