Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını bugün yapacak.

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16/12/2021

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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını bugün yapacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e çekmişti.

Faizlerde indirim olacağı tahmin ediliyor

Ekonomistler bu toplantıda da faizlerde indirim olabileceğini belirtiyor.

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlara yer verilmesi bekleniyor.

Karar saat 14.00'te açıklanacak

Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

16/12/2021 09:45
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TAGS: Merkez Bankası faiz, kararı, türkiye, kktc,
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