Gözler Merkez'de! Piyasaların beklentisi ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Piyasaları yakından ilgilendiren toplantı öncesinde, yatırımcılar ekim ayında faiz kararının ne olacağını merak ediyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirimine gitti. Peki Merkez Bankası faiz değişikliğine gidecek mi?

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "100 baz puan indirim bekliyoruz. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin tek haneye ineceğine yönelik yaptığı açıklamalarda önümüzdeki dönemde bu yöndeki politikaların devamını bekliyoruz.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİNİZ NEDİR?

Yurt içi ve dışında olağandışı bir gelişme olmadığı sürece yıl sonu yüzde 10-10,50 gibi bir faiz oranı beklentimiz var.

FAİZ KARARININ PİYASALARA ETKİSİ NE OLUR?

Piyasalar düşük faiz politikasını fiyatladı ve artık bu konuda ilgisini kaybetti. İzlenen bu yöntemin sonuçlarına yönelik gelişmeler önemli etki edecektir. Kararın piyasayı nötr etkilemesini bekleriz."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirmişti.

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19/10/2022 09:08