Gözler Moskova'daki kritik İdlib zirvesinden çıkacak kararda...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da 2 saat 40 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşme öncesi ise kısa birer açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır'' derken; Putin ise, İdlib'de son dönemde durumun kötüleştiğini belirterek, ''Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı. Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından şu dakikalarda heyetler arası görüşme devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

İki liderin baş başa görüşmesi 2 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi.

İki lider, baş başa görüşme öncesi ise kısa birer açıklama yaptı.

ERDOĞAN: ALACAĞIMIZ İSABETLİ KARARLAR BÖLGEYİ RAHATLATACAK

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme için Putin'e teşekkür ederek, "Malum, bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla, ilgili gelişmeler sebebiyle burada gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelmelerinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, bölgedeki sıkıntı dolayısıyla dünyanın gözünün burada olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemin yaşandığını belirten Erdoğan, "Gerek savunma sanayinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları tabii güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN: SURİYE'DE HAYATINI KAYBEDEN TÜRK ASKERLERİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Rusya Devlet Başkanı Putin ise konuşmasında, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi.

Putin, “Suriye’de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum. İnsanların hayatını kaybetmesi her zaman büyük bir trajedidir. Maalesef, Suriye askeri yetkilileri de dahil hiç kimse Türk askerlerinin bulunduğu yeri bilmiyordu” diye konuştu.

Aynı gün içerisinde Suriye ordusunda da kayıplar yaşandığını anlatan Putin, “Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var” ifadelerini kullandı.

05/03/2020 19:40