Gözler Perşembe Günü yapılacak Atina Zirvesine çevrildi

Rum Basınına göre, Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı konusunda bugün yoğun görüşmelerin yapılması planlanıyor.

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17/09/2024

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Gözler Perşembe Günü yapılacak Atina Zirvesine çevrildi

Rum Basınına göre, Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı konusunda bugün yoğun görüşmelerin yapılması planlanıyor.

Rum Hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında yapılacak kritik görüşme öncesinde Bakanlar Kurulu'nun bugün saat 11.30'da toplanacağını söyledi.

Alpha'ya konuşan Konstantinos, "görüşmelerin durmadığını" iddia etti Letymbiotis ayrıca , Hristodulidis ile Miçotakis arasındaki yaklaşan toplantının " temel konuların daha da netleşmesi açısından önemli olmaya devam ettiğini" sözlerine ekledi.

17/09/2024 09:59
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