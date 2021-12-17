Gözler, Türk Ocağı-Doğan Türk Birliği derbisinde
AKSA Süper Lig’de 14.hafta, ülkemizin en önemli derbisi ile başlayacak
17/12/2021
AKSA Süper Lig’de 14.hafta, ülkemizin en önemli derbisi ile başlayacak
Bu akşamı saat 18:00’de başlayacak ve BRT 2’den de canlı yayınlanacak olan derbi mücadelesi, 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği’ni karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de Cumartesi oynanacak olan Küçük Kaymaklı- Yonpaş Dumlupınar ve Pazar yer alacak Yenicami- Göçmenköy karşılaşmaları da BRT2’den naklen sporseverlerle buluşacak.
Lig’de Cumartesi’nin programı şöyle;
Küçük Kaymaklı- Yonpaş Dumlupınar
Girne Halk Evi- Cihangir
Binatlı- Gönyeli
Mesarya- Merit Alsancak Yeşilova