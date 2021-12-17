Gözler, Türk Ocağı-Doğan Türk Birliği derbisinde

AKSA Süper Lig’de 14.hafta, ülkemizin en önemli derbisi ile başlayacak

Bu akşamı saat 18:00’de başlayacak ve BRT 2’den de canlı yayınlanacak olan derbi mücadelesi, 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği’ni karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de Cumartesi oynanacak olan Küçük Kaymaklı- Yonpaş Dumlupınar ve Pazar yer alacak Yenicami- Göçmenköy karşılaşmaları da BRT2’den naklen sporseverlerle buluşacak.

Lig’de Cumartesi’nin programı şöyle;

Küçük Kaymaklı- Yonpaş Dumlupınar

Girne Halk Evi- Cihangir

Binatlı- Gönyeli

Mesarya- Merit Alsancak Yeşilova

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17/12/2021 14:03