Gözler yılın ikinci faiz kararında

Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını yarın açıklayacak. Enflasyonun ardından TCMB'nin faiz indirim döngüsüne devam etmesi bekleniyor. İşte faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler...

Enflasyondan gelen pozitif sinyallerin ardından gözler faiz kararına çevrildi.



Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını 6 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te duyuracak.

FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Ekonomistler, beklentilerin altına gelen enflasyon verisi sonrası TCMB'nin elinin rahatladığını belirtti.



TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 42,5 seviyesine düşürülmesi bekleniyor.



Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 30 seviyesine yerleşti.

TCMB'NİN MESAJLARI İZLENECEK

Faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken ekonomistler, Merkez Bankası'nın mesajlarına dikkat edileceğine vurgu yaptı.



Bu noktada Para Politikası Metninde değişiklip olup olmayacağı izlenecek.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ FAİZ İNDİRİMİ OLABİLİR

Merkez Bankası, faiz indirim döngüsüne aralık ayında başlamıştı.



TCMB, sonraki iki toplantıda faizi 500 baz puan düşürerek yüzde 50'den yüzde 45'e indirmişti.

ENFLASYON YÜZDE 40'IN ALTINDA

Türkiye'nin enflasyonu şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında geldi. Aylık periyotta enflasyonun yüzde 3 civarında gelmesi bekleniyordu.



Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi. Böylece enflasyon 20 ay sonra yüzde 40 seviyesinin altına inmiş oldu.