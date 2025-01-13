Gözleriniz yaşam sürenizi ele veriyor

Uluslararası bir ekibin yürüttüğü bu çalışma, retinanın biyolojik yaşı ve bireyin ölüm riski arasında çarpıcı bir bağlantı bulunduğunu ortaya koydu. Araştırma, toplamda 47 bin katılımcının verileriyle gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANALİZ

Araştırmacılar, bir bireyin retina yaşını belirlemek için derin öğrenme teknolojisi kullandı. Katılımcıların sağlık durumu iyi olanlarından elde edilen 19.200 fundus görüntüsü ile tarama modeli doğrulamalar yapıldı. Bu analiz sonucunda tahmini retina yaşı ile gerçek yaş arasında üc buçuk yıl içinde genel bir doğruluk ilişkisi saptandı

ÖLÜM RİSKİ VE RETİNA YAŞI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Araştırma, retina yaşının bireylerin ‘hızlı yaşlanma’ kategorisinde yer alıp almadıklarını gösterdiğini ortaya koydu. Verilere göre katılımcıların %28’inde biyolojik yaş ve retina yaşı arasında beş yıllık bir fark tespit edilirken, %4,5’inde bu fark 10 yıldan fazla oldu.

Araştırmacılar, bu farklılıkların sadece kalp rahatsızlıkları veya kanser gibi hastalıkların habercisi olmadığını, farklı ölüm riskleriyle de ilişkilendirilebileceğini belirtti.

Ayrıca bu çalışmanın, yaşlanmanın biyolojik bir belirteci olarak retina yaşını ön plana çıkardığı ifade edildi.



Retina yaşının ölüm riskiyle doğru orantılı olduğunu ortaya koyan bu çalışma, bireylerin yaş, tansiyon, vücut kitle indeksi, etnik köken ve yaşam tarzı gibi faktörlerinin de bu bağlantıda önemli bir rol oynadığını gösterdi.



Bilim insanları bu bulguların, gelecekte bireylerin sağlık durumlarının izlenmesi ve önleyici tıpta kullanılmasına olanak sağlayabileceğini düşünüyor.