Gözlük Cam/Çerçeve Yardımı Uygulamasında Değişiklik

1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşmesi bulunan optik mağazalarından gözlük camı ve/veya çerçevesi alacak olan sigortalılarımızın Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge/Büro amirliklerine gitmelerine gerek kalmayacak.

Sigortalı vatandaş, göz hekiminden reçetesini aldıktan sonra, anlaşmalı optik mağazasından hak sahipliği bulunduğu takdirde, Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmekte olan maktu tutar kadar indirimden, ödeme esnasında yararlanabilecek.

Bu uygulama sayesinde daireye başvurarak ödemenin banka hesabına yapılmasını beklemeye gerek kalmayacak, sigortalı vatandaşların işlemleri kolaylaşırken gözlük camı/çerçevesi yardımlarına erişim imkanları da artmış olacak.

Sözleşmeli optik mağazaların listesi yakında www.ssd.gov.ct.tr üzerinden paylaşılacak.

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05/04/2023 13:00