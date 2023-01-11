Gözlük camlarının buğulanmasına 'altın' çözüm

Gözlük camlarınızın buğu yapması pandemi ile geçirdiğimiz şu son iki yılda tüm gözlük kullanıcılarının sorunuydu. Yakın gelecekte bu derdimiz nanoteknoloji yardımıyla tarihe karışacak gibi görünüyor.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, gözlük camlarını kızıl ötesi radyasyon çekerek sekiz dereceye kadar ısıtan, altından bir nanokaplama üretmeyi başardılar. Böylece bir çok nemli ortamda gözlük camları buhardan arınmış olarak kalabilecek. Sadece suyu emen moleküller kullanarak suyu dağıtmaya yarayan alışıldık yaklaşımların aksine, bu yöntem buğulaşmanın başlamasına bile engel oluyor.

10 nanometre kalınlığındaki kaplama, altını titanyum oksit katmanları arasında sıkıştırarak sadece ışık kırılması sayesinde ısı üretmekle kalmıyor, aynı zamanda altın yüzeyin aşınmasını da önlüyor. Bu tasarım radyasyonun diğer tarafa geçmesine izin vermediği için, sıcak havalarda fazla ısınmasına da engel oluyor. Enstitü, bu kaplamayı üretimde yaygın kullanılan tekniklerle -temiz bir odada yapılan vakumlu buhar boşaltımı gibi - yaptığının da altını çiziyor. Başka bir değişle, firmaların bu ürünü yapmak için üretim hatlarını değiştirmeleri gerekmeyecek.

Siz sormadan söyleyelim, sandığınız kadar pahalı değil. Her ne kadar altın pahalı bir element olsa da, bu kaplamanın yapılması için gereken miktar o kadar az ki (tipik bir altın yaprağının 12'de biri kadar) gözlüklerinizin fiyatında bir fark yaratmayabilir. Yine de ekip farklı metalleri de denemeyi planlıyor.

Ancak gözlükçünüzden "altın kaplama camlı" gözlük satın almanız için biraz daha beklemeniz gerekecek. Her ne kadar geliştiriciler patent başvurusu yapmış olsa da, şimdilik şirketler bu buluşu kendilerine uyarlamak için sıraya girmiş değil. Güzel haber ise, buluş sadece gözlük camlarıyla sınırlı kalmayabilir. Araştırma ekibi, kaplamanın otomobil camlarındaki buğulanmayı azaltmak için, gelecekte de aynalar, camlar ve ılık olması gereken diğer transparan yüzeyler için kullanılabileceğini düşünüyor.

Engadget'in haberini, Erinç Eröz Türkçeleştirdi

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11/01/2023 15:27