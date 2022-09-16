'Gözlük zeki gösterir' klişesi yıkıldı

Ürdün'de yapılan araştırma, gözlüğün bireyleri daha zeki gösterdiği klişesini yıktı. Ürdün Üniversitesi'nden bilim insanları gözlüksüzkişilerin, gözlüklülere göre daha çekici, daha kendinden emin ve daha zeki görüldüğünü belirledi.



Gözlüğe ihtiyaç duyan insanların sayısı her geçen gün artıyor. ABD'deki gözlük üreticileri ve tedarikçilerinin kurduğu ticaret birliği Vision Council'ın verilerine göre dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 75'i, görüşünü iyileştirmek için bir ürün kullanıyor. Bunların yüzde 64'ü gözlük takıyor.

Bugüne kadar Batılı ülkelerde yapılan çalışmalarda, gözlük takmanın zeki görünmeye olumlu katkı yaptığı belirlenmişti.

Ürdün'deki çalışmaya 517 öğrenci katıldı. Bu kişilerin yüzde 33,1'i gözlük takıyordu.

Katılımcılara 4 kişinin hem gözlüklü hem de gözlüksüz fotoğrafı gösterildi. Fotoğrafların çekicilik, zeka ve özgüven başlıklarında 1'le 10 arasında derecelendirilmesi istendi.

"GÖZLÜKSÜZ HALLER DAHA ÖZGÜVENLİ"

Independent Türkçe'nin haberine göre bulgular, gözlüksüz fotoğrafların gözlüklü hallerine göre daha çekici, akıllı ve özgüvenli olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Ayrıca gözlüklü katılımcıların, gözlüklü fotoğraflara daha yüksek puan verdiği görüldü. Ancak gözlüksüz katılımcılar, gözlüksüz fotoğraflarda aynı davranışı sergilemedi.

Uzmanlar, gözlük çerçevesi ve yüz özellikleri gibi faktörlerin çekiciliği belirlerken dikkate alınmadığının altını çizdi.



Sonuçların, herkesin Batı'daki moda anlayışıyla aynı fikirde olmadığını ve kültürel farklılıkları gösterdiğini savunan araştırma ekibi, "Gözlük, sosyal ve etnik değişkenlere bağlı olarak kullanıcıların sosyal özellikleri üzerinde farklı etkiye sahiptir" ifadesini kullandı.

Bilim insnaları ayrıca çalışmalarının, gözlüğü, sadece gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin takmasını sağlamasını umuyor.



Saif Aldeen El Ryalat, Muhammed Cuma ve Esad El Ravaşdeh gibi doktorların imza attığı çalışma, hakemli tıp dergisi Cureus'ta yayımlandı.

Bu habere tepkiniz:



16/09/2022 11:35