Fenerbahçe 90+5'te yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, İzmir temsilcisi Göztepe'ye konuk oldu. Karşılıklı gollerin sahne olduğu mücadele 2-2 bitti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe takımına konuk oldu.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Fenerbahçe, Dzeko (p) ve En Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. Göztepe'de Koray Günter 68. dakikada ağları havalandırdı, Romulo ise 90+5'te attığı golle maçta skoru 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe puanını 4, Göztepe ise 2 yaptı.