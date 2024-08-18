Fenerbahçe 90+5'te yıkıldı

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18/08/2024

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Fenerbahçe 90+5'te yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, İzmir temsilcisi Göztepe'ye konuk oldu. Karşılıklı gollerin sahne olduğu mücadele 2-2 bitti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe takımına konuk oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Fenerbahçe, Dzeko (p) ve En Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. Göztepe'de Koray Günter 68. dakikada ağları havalandırdı, Romulo ise 90+5'te attığı golle maçta skoru 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe puanını 4, Göztepe ise 2 yaptı.

18/08/2024 08:25
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