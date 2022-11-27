İzmir derbisi tatil edildi: Sahaya giren taraftar kaleciye saldırdı

1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan maç çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Mücadele hakkındaki son karar ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

Daha önce deplasman yasağı konulan maç için, sonradan bu karardan vazgeçilmişti.

Olay çıktı, sahaya giren taraftar kaleciye saldırdı

Maçta iki takım taraftarları arasında yaşanan olaylar nedeniyle iki ambulans sahaya girdi.

Bu sırada bir Göztepe taraftarı, sahaya girdi ve elindeki korner bayrağının sopasıyla Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Kaleci Evrim'in kafasında açılma olduğu bildirildi.

Kalecinin bilinci açık

beIN Sports'un haberine göre; Ozan Evrim Özenç, olayın ardından devam eden bir kanama yaşadı ve hastaneye kaldırıldı.

29 yaşındaki kalecinin bilinci açık olduğu bildirildi.

Hakemler maçı tatil etti

Yaşanan olaylar sonrası maç tatil edildi.

Hakemler, güvenlik gerekçesiyle maçın durmasından kısa bir süre sonra maçı tatil etti.

Olaylar nasıl gelişti?

Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sonra ortalık karıştı.

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı.

Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

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27/11/2022 18:56