Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi

Türkiye Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevi için Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

İzmir ekibinen yapılan açıklamada ''Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.'' denildi.

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08/09/2021 12:57