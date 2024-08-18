Göztepe'den Ali Koç'a yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saha kenarında yaşadığı olayla ilgili olarak, "Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak." diye konuştu.

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18/08/2024

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Göztepe'den Ali Koç'a yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama

 

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan 'nin onursal başkanı , Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'un saha kenarında yaşadığı olayla ilgili olarak, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti,  kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maç sırasında deplasman tribününden protokol tribününe doğru gittiği sırada yaşananları değerlendireceklerini ve ne olduğunu anlamaya çalışacaklarını belirterek, "Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak." ifadelerini kullandı.

Olay sıcakken verilen demeçlerin gerçekçi olmadığını kaydeden Sepil, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

18/08/2024 11:48
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TAGS: Göztepe’den Ali Koç’a yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama
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