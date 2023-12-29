Gözü Kapalı Bowling ile Engelleri Aşan DAÜ Turizm Fakültesi Öğrencileri, Kültürlerarası Etkileşim için Bir Araya Geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Rekreasyon Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler, Spor ve Rekreasyon Yönetimi dersi kapsamında Gazimağusa Shamrock’ta bir gece organize etti. Sınavlar sonrası düzenlenen bu etkinliğe DAÜ öğrencileri çok yoğun ilgi gösterdi.

Kültürlerarası etkileşimin ön planda olduğu gecede, öğrencilerin yanı sıra birçok araştırma görevlisi ve öğretim elemanı da gecede yer alıp öğrencileriyle keyifli vakit geçirme imkanı buldular. Bowling, Gözü Kapalı Bowling, Play Station, Bilardo, Masa Futbolu gibi değişik turnuvaların yer aldığı gecede gençler birbirleriyle yarıştı ve her turnuvanın galibi ödül almaya hak kazandı.

Tamamını farklı ülkelerin oluşturduğu gözü kapalı bowling etkinliği için bir araya gelen öğrenciler “Her birimiz bu etkinliğe farklı bakış açıları, kültürler ve deneyimlerle geldik. Farklı kökenlerimize rağmen, görsel engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları deneyimledik ve anladık” şeklinde konuştu. Etkinlik Genel Koordinatörü ve DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ise haftaya özel düzenledikleri özellikle gözü kapalı bowling turnuvasının amacının, birlikte engelleri aşma, çeşitliliği kucaklama ve rekreasyonel etkinliklerin gerçekten herkes için erişilebilir olduğu bir dünya için mücadele etmek olduğunun altını çizdi.

Ödüller gece sonunda Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından verildi. “Oyunlar, insanlar arasındaki farklı kültürlerin çeşitliliğini yansıtır” diyen DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, fakültelerinin her dönem bu tür kampüs dışı birçok projeyi hayata geçirdiğini belirterek, öğrencilerin bu uygulamalardan son derece memnun olduklarının da altını çizdi. Prof. Dr. Öztüren, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan öğrencilere ve Fakülte Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Nazenin Ruso Kandemir’e teşekkürlerini iletti.