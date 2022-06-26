Gözünden yaş eksik olmuyor

Duygusallığı çok derin yaşayan insanlar göz yaşlarına hakim olamaz. Her insanın duygularını ifade edebilme şekli çok farklı olur. Bazı insanlar yaşanan gelişmeleri mantığı ile çözerken bazıları duygularını ön planda tutar. Duygularıyla hareket eden ve ilişkilerinde oldukça romantik olan bu kişiler göz yaşlarına hakim olamaz. Astrolojide de duygusal ve romantik burçlar var. "En duygusal burç hangisidir" diye merak ediyorsanız bu yazımızı mutlaka göz atın.

Astroloji insanların davranışlarıyla ilgili ipuçları verir. Bazı insanlar tüm duygularını göstermekten çekinmez. Bazen taş kalpli gördüğümüz insanlar bile içlerinde duygularını çok yoğun yaşayanlar olabiliyor. Peki, astrolojide en duygusal burç hangisidir? İşte yanıtı...

1-BOĞA BURCU

Boğa burçları ne kadar duygusuz görünse de aslında gerçek öyle değildir. Boğa burçları son derece hassas ve duygusal kişiliğe sahip oluyor. Hatta en duygusal burçların başında geliyor.

Boğa burçları, özellikle aile ve arkadaş ilişkilerinde fazla düşünceli ve duygusal hareket edebiliyorlar. Sürekli çevresindeki insanların mutluluğunu düşünen boğa burçları, romantik halleriyle de dikkat çekiyor. Kalbi pamuk gibi olan boğa burçları, nazik ve kibar davranışlarıyla da çok beğeniliyor.

2-İKİZLER BURCU

İkizler burcu duygularını zirvede yaşayan burçlar arasında yer alır. İkizler burcunun sosyal ilişkileri çok kuvvetli olur. Onlar insan canlısıdır ve sıcak tavırlarıyla dikkat çeker. İkizler burçları neşeli ve girişken tavırlarıyla her zaman çevresinde aranılan insanlar arasında yer alır.

İkizler burcu olan kişiler bu özelliklerinin yanı sıra oldukça duygusal burçlardır. Hayatı sürekli sorgulayan ve çevresindeki insanların dertleriyle dertlenen bu burçlar duygularıyla hareket eder. İkili ilişkilerinde ya da sosyal ilişkilerinde duyguları her zaman ön planda olur.

3-BALIK BURCU

Balık burçları, astrolojide en duygusal burçlar arasında yer alır. Balık burcu olan insanlar ise, ruhlarında barındırdıkları sonsuzluğun farkındadırlar ve bu sonsuzluk ile duygusal bağlamda iletişim kurarlar. Onlar için duygu gerçekliktir.

Bu nedenle yaşama da duygusal yaklaşırlar ve sonsuzluğu hissederler. Özellikle aşk hayatında duygusal ve romantik olan balık burçları her şeyden çok kolay etkilenebilir. Yaşadıkları olaylar karşısında göz yaşlarını tutamaz. Balık burçlarını sürekli gözleri yaşlı görebilirsiniz. Onlar astrolojinin en hisli burçlarından biridir.

4-YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları, aşırı duygusal oldukları için sürekli kalpleriyle hareket ederler. Çevresindeki insanların mutluluğu yengeç burçları için büyük önem taşır. Yengeç burçları aşırı hassas olduğu için çok kolay kırılabilir ve üzülebilirler.

Yengeç burçları aşk ilişkilerinde de son derece duygusal ve romantik davranır. Eğer bir yengeç burcu ile beraberseniz sürekli duygu dolu anlar yaşayabilirsiniz. Sevdiği insanı mutlu etmek için elinden geleni yapan yengeç burçları adeta etrafınızda pervana olur.

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26/06/2022 11:40