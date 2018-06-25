Gözyaşları ile uğurlandılar...

Geçtiğimiz Cumartesi günü Ercan-İskele Anayolunda meydana gelen feci trafik kazasında yaşamını yitiren Kaleil Bdwan ile Emine Bdwan çifti dün son yolculuklarına uğurlandı...

Gamze PİR BAYKUR

Geçtiğimiz Cumartesi günü Ercan - İskele Anayolunda meydana gelen feci trafik kazasında araçlarının üzerine çakıl yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaşamlarını yitiren Kaleil Bdwan ile Emine Bdwan çifti dün göz yaşları arasında son yolculuklarına uğurlandılar. Bdwan çifti için Yeni Erenköy Camiisinde düzenlenen cenaze törenine aileleri, sevenleri ve yakınları katıldı. Bdwan Çifti Yeni Erenköy Camiisinde kılınan kindi namazının ardından köy mezarlığında yan yana defnedildiler.

Kamyon şoförünün bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor...

Öte yandan Kaleil ve Emine Bdwan çiftinin içerisinde bulunduğu aracın üzerine devrilen ve Uçanok Şirketine ait olduğu ileri sürülen ancak yapılan araştırmada Kalemdar Şirketine ait olduğu tespit edilen kamyonun sürücüsü olan Ramazan Tomuk’un ise bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Kazada yaralanan ve vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar bulunan Tomuk, Mağusa Devlet Hastanesi’nden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmişti.