Graham Potter'ın Chelsea kariyeri beraberlikle başladı

Yeni menajeri Graham Potter yönetiminde ilk maçına çıkan Maviler, 48. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı ve 75. dakikada Noah Okafor attığı golle maçın sonucunu tayin etti. Salzburg zorlu Chelsea deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Chelsea gruptaki ilk puanıyla tanışırken Salzburg 2 puana ulaştı. Aynı grupta Milan'ın 4, Dinamo Zagreb'in ise 3 puanı bulunuyor.

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15/09/2022 09:11