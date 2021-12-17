Gram Altın 1.000 Lira Sınırına Dayandı!

Döviz kurlarındaki yükseliş baş döndürürken altın fiyatları da yüzde 10'un üzerinde değerlendi. Dün 900 lirayı geçen gram altın bugün 996 lira ile 1.000 lira sınırına dayandı.

Kurlarda durmak bilmeyen yükselişe paralel olarak yurt içinde altın fiyatları da her gün defalarca zirve yeniliyor.

Dün 900 lirayı aşan altının gram fiyatı bugün 1.000 lira sınırından döndü. Gram altın 996 lirayı gördükten sonra 980 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları bir günde yüzde 10'un üzerinde değerlenirken çeyrek altın 1.620 liraya kadar tırmandı. Cumhuriyet altını ise 6 bin 450 liradan satılıyor.

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17/12/2021 16:29