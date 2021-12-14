Gram altın 816, Çeyrek Altın 1.320 Lira

 İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 816,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.398,00 lira oldu.

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14/12/2021

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Gram altın 816, Çeyrek Altın 1.320 Lira

 İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 816,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.398,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:           

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN                 Alış                  Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)                  815,80              816,00

Cumhuriyet Ata Lira                         5.377,00         5.398,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)                         744,20            748,20

Lira(Tam) Ziynet                              5.255,00         5.275,00

Yarım Ziynet                                     2.628,00         2.638,00

Çeyrek Ziynet                                  1.314,00         1.319,00

14/12/2021 13:46
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TAGS: altın, altın fiyatları
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