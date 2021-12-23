Gram altın fiyatı 5 haftanın en düşüğünde!

TCCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü akşam saatlerinde açıkladığı ‘TL’ye destek paketi’ piyasalar tarafından olumlu algılanırken, dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle gram altın fiyatında da kayıp sürüyor.

Altının gram fiyatı gün içerisinde 594,05 TL seviyesine kadar gerilerken; 15 Kasım tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 710,84 lira seviyesini gördü ve şu dakikalarda ise yüzde 14,84 oranında düşüşle 603,17 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1009 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 152 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 719 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 685 lira seviyeden başlamıştı.

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23/12/2021 15:57