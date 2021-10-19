Gram altın fiyatları yükseliyor

Gram altın, Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle tüm zamanların gün kapanış zirvesine yakın bir seyir izliyor. Eğer gram altın fiyatı bugün 540 TL’ye ulaşır ya da günü 534 TL’nin yukarısında kapatırsa yeni bir rekor seviye görülmüş olacak.

Küresel altın fiyatları ise yatırımcıların odağında Fed’in varlık alım programı olmasına rağmen ABD sanayi üretimindeki düşüşün yarattığı belirsizlikle yükseldi.

ABD'de Eylül ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminin yüzde 0,1 artması yönündeydi. Daha önce yüzde 0,4 artış olarak açıklanan Ağustos verisi de yüzde 0,1 düşüş olarak revize edildi.

Altın yatırımcıları, Fed’in Kasım ayında varlık alımını azaltmaya başlamasına odaklanmışken tedarik sıkıntıları nedeniyle beklentilerin altında gelen üretim verisi sonrasında belirsizliklere odaklandı.

ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, yüksek enflasyonun ne derece tehdit oluşturduğu ve buna karşılık olarak ne zaman faiz oranlarını yükseltmeleri gerektiği konusunda bölünmüş olsalar da, Fed’in kriz döneminde ekonomiye verdikleri desteği Kasım ortasında azaltmaya başlayabilecekleri konusunda hemfikir oldukları sinyalini vermişti.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizleri ve dolar endeksindeki düşüş de altın fiyatlarını destekleyen bir diğer faktör oldu. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahviili faizi yüzde 1,57 seviyesine gerilerken Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,3 düşüşle 1.156 civarına indi.

Ons altın fiyatı

Geçen hafta yüksek kalmaya devam eden ABD enflasyon verisi sonrasında hızlı bir yükseliş kaydeden ons altın, 1.800 dolara kadar tırmanmıştı. Ons altın, cuma gününden bu yana varlık alımı azaltımı takvimine dair beklentilerin fiyatlamalarda ağır basmasıyla gerilemişti. Üretimdeki düşüşün yarattığı belirsizliklerle yeniden yükselen ons altın, salı günü 1.775 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL’den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı. Yeni haftaya 526 TL civarında başlayan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki paralel yükselişle 534 TL’ye kadar tırmandı.

Gram altın en son 6 Kasım’da gün içi 540 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra günü 534 TL’de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı. Eğer gram altın fiyatı bugün 540 TL’ye ulaşır ya da günü 534 TL’nin yukarısında kapatırsa yeni bir rekor seviye görülmüş olacak.

Bu habere tepkiniz:



19/10/2021 09:09