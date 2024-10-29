Gram altın tarihi rekor kırdı

Altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Döviz kurlarındaki volatilite, küresel faiz gelişmeleri, Orta Doğu'daki çatışma ortamı, ABD Başkanlık seçimleri altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

EN BÜYÜK ETKEN FAİZ

Altındaki yükseliş hareketinin en büyük etkeni olarak merkez bankalarının faiz indirim kararları öne çıkıyor. Fed ve ECB liderliğinde başlayan faiz indirimi furyasının devamı bekleniyor. Bu durum da altını pozitif etkiliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2742 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2739 dolar, en yüksek de 2771 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2768 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3023 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3020 lira, en yüksek de 3056 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3054 liradan alıcı buluyor. 3056 lira tarihi yüksek seviye oldu.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da altın 3132 liradan alınırken 3184 liradan satılıyor.