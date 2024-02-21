Gram altın tüm zamanların zirvesinde! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Gram altın saat 10.12 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 101 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 435 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 130 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 030 dolar seviyesinde işlem görüyor.