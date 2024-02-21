Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Gram altın tüm zamanların zirvesinde! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

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21/02/2024

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Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Gram altın tüm zamanların zirvesinde! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Gram altın saat 10.12 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 101 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 435 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 130 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 030 dolar seviyesinde işlem görüyor.

21/02/2024 09:40
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TAGS: Grzam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altınıirve,
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