Gram altın yeni haftaya sert düşüşle başladı!

Altının gram fiyatı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından haftaya yüzde 2,5 azalışla 186,4 liradan başladı.



Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,80 azalışla 191,1 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından dolar kuruna bağlı olarak haftaya düşüşle başladı. Altının gram fiyatı önceki kapanışının yüzde 2,5 altında 186,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 304 lira, Cumhuriyet altını da 1.240 liradan satılıyor.



Son iki haftada etkili olan düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıyan altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.266 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıktığını anımsattı.



Seçim sonucunun ardından yurt içi piyasalarda döviz ve altının gram fiyatında sert düşüşler yaşandığını bildiren uzmanlar, bu hafta yurt içi piyasalarda seçim sonuçlarının etkisinin devam edeceğini kaydetti.



Uzmanlar, Türkiye’de seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ve siyasi istikrarın devam etmesinin yabancı yatırımcıların sıcak para akışını hızlandırabileceğini ifade ederek, "Döviz ve altının gram fiyatında beklediğimiz kısa vadeli sert düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Teknik olarak altının gram fiyatında görünüm negatif olduğundan, destek seviyelerine geri çekilmeler bizim için sürpriz olmayacaktır. Bugün altının gram fiyatının 185-190 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.