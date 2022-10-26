Gram altın yükselişe geçti!
Dolar baskısının geri çekilmesiyle altın fiyatlarında yükseliş sinyali görüldü. Gram altın yeniden 1000 TL’ye yaklaşırken, ons altın ise 1670 dolara yakın seyrediyor.
26/10/2022
Gram altın fiyatı 2 haftalık aranın ardından yeniden 1000 TL sınırına dayandı.
ONS ALTINDA SON DURUM
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı yüzde 1 artarak 1669,11 dolar seviyesini gördü.
DOLAR BASKISI AZALDI
Dolar Endeksi bugün yüzde 0,61 düşüşle 110,25 seviyesine kadar geriledi.
WSJ: FAİZ ARTIRIMLARI DURACAK
WSJ'nin Cuma günü bildirdiğine göre, Kasım ayında geniş çapta beklenen 75 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirdikten sonra, Fed yetkililerinin Aralık ayında daha küçük bir faiz artırımını dikkate almaları bekleniyor.