Gram altında yeni rekor

Altın fiyatlarında ABD gümrük tarifeleri ve küresel belirsizliklere ilişkin endişeler etkili oluyor.



Ons altın, güne 2 bin 930 dolar civarında başladı. Altının ons fiyatı, 2 bin 941 dolarlık rekor seviyesinin hemen altında seyretti.



Gram altın ise 3 bin 431 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 5 bin 618 Türk Lirası'na kadar yükseldi.



ABD'DEN YENİ VERGİ SİNYALİ



ABD Başkanı Donald Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yüzde 25 tarife uygulanacağının sinyalini vererek ticaret gerilimini tırmandırdı.



Trump, otomobil tarifelerinin 2 Nisan'a kadar yürürlüğe girebileceği belirtti.



UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI



Beyaz Saray'ın diplomatik görüşmeler sırasında Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırma olasılığını gündeme getirmesi Avrupa'yı ve Kiev'i endişelendirerek belirsizliği arttırdı.



Trump yönetimi, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile daha fazla görüşme yapmayı kabul ettiğini söyledi.



GÖZLER FED TUTANAKLARINDA



Piyasalar bu akşam TSİ 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarını izleyecek.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyondaki ilerlemenin dengesiz olduğunu smyledi. Daly, faiz oranlarını sabit tutma ihtiyacınının devam ettiğini dile getirdi.



Diğer yandan, Singapur'un ABD'ye altın sevkiyatı ocak ayında son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.