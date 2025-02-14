Gram altında yeni rekor

Altın fiyatları, küresel ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle pozitif seyrini sürdürüyor.



Ons altın, haftanın son işlem gününe 2 bin 930 dolar ile zirve seviyeye yakın başladı. Altının ons fiyatı, salı günü 2 bin 942 dolar ile rekor kırmıştı.



Gram altın, 3 bin 417 Türk Lirası ile rekor kırdı. Çeyrek Altın 5 bin 594 Türk Lirası'ndan fiyatlandı.



ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin bir başkanlık kararını imzaladı.



Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatı verdi.



Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.



ABD Ticaret Bakan Adayı Lutnick de karşılıklı tarifeler konusunda her ülkeyi tek tek inceleyeceklerini anlattı. Lutnick, çalışmalarını 1 Nisan'a kadar tamamlamayı planladıklarını kaydetti.



Ekonomik veriler tarafında da ABD üretici enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.



Söz konusu veri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın vadede faiz oranlarını düşürmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.