Gram altından rekor üstüne rekor

Ons altının 2026,85 dolar seviyesine çıkmasıyla birlikte Gram Altın fiyatları da hızla yükseldi. Ons Altın güne 2020 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2019 dolar en yüksek de 2028,42 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2024 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA TARİHİ YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Gram altın fiyatları da ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın güne 1248 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1247 lira, en yüksek de 1255,8 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1254 liradan alıcı buluyor.

GÜÇLÜ DURUŞ SERGİLİYOR

ABD'de bankacılık krizi sonrası Fed'in faiz faiz artırım hızını yavaşlatma ihtimalinin artması, OPEC+'ın üretim kısıntısına giderek petrolün fiyatını yükseltmesi ve bunun neticesinde de ABD'de enflasyonun yükselmesi ihtimali altına olan talebi artırıyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin resesyon riskini yeniden ortaya çıkarması altını destekledi. Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş altın fiyatlarındaki hareketi yorumladı.

İşte o değerlendirme

ABD’de geçtiğimiz haftalarda takip ettiğimiz bankacılık krizi, ardından Fed’e yönelik faiz artış politikasında görülen düşüşlerin ALTIN fiyatları üzerinde etkili olduğunu takip etmiştik. Dün ise OPEC tarafında görülen sürpriz üretim kesintisi kararı da akıllara resesyon riskini gündeme getirdi. Bugün açıklanan ABD verilerinden açık iş sayısının 10 milyonun altına gelmesi ve dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 1 kadar düşmesi ve bu gelişmelerin dolar endeksinde düşüşe sebep olduğunu ve resesyon ihtimallerini güçlendirdiği görüşündeyiz.

FAİZ DÜŞMESİ İHTİMALİ ALTINI YÜKSELTTİ

Fed'in faiz artırımlarını bir kenara bırakıp faiz indirim patikasına girme olasılığına dikkat çeken Ata Yatırım Hazine Müdürü Yalaz Özkanlı, altının bu gelişmeyle primlendiğini söyledi.

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05/04/2023 11:46