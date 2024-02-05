Grammy'de 3 ödül aldı, tören sonrası tutuklandı

Grammy'de üç dalda ödül kazanan Killer Mike, ödül töreni esnasında tutuklandı. Ünlü rapçinin, ödül töreninden saatler önce yaşadığı kavga nedeniyle tutuklandığı açıklandı.

ads ads ads ads
05/02/2024

ads
Grammy'de 3 ödül aldı, tören sonrası tutuklandı

6'ncı Grammy Ödülleri gecesinde şaşırtan bir olay meydana geldi.

Ödül töreninde, 'En İyi Rap Şarkısı' ve 'En İyi Rap Performansı' ve 'En İyi Rap Albümü' ödüllerini kazanan Killer Mike, sahneden indikten sonra kelepçelenerek gözaltına alındı.

Los Angeles Polis Teşkilatı sözcüsü yaptığı açıklamada, gerçek adı Michael Render olan 48 yaşındaki rapçinin ödül töreninden saatler önce, yaşadığı fiziksel kavga nedeniyle tutuklandığını bildirdi.

ABD basınına yansıyan haberlere göre; Killer Mike, Grammy Ödülleri'nin düzenlediği Crypto Arena'da çalışan bir güvenlik görevlisiyle kavga etti.

05/02/2024 13:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.